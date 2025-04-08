GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldız, sezon sonunda kendisini transfer etmek isteyen takımlar için iki olmazsa olmaz şartı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Adı Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus ve PSG gibi birçok dev kulüple anılan golcü futbolcunun geleceği merak ediliyor.
Galatasaray'ın da Nijeryalı yıldızla yola devam etmek istediği bilinirken, Napoli oyuncuyu bir kez daha kiralamaya net bir şekilde karşı çıkıyor.
İtalyan ekibinin gözünün Suudi Arabistan ekiplerinde olduğu iddia edilirken serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Victor Osimhen'i en yüksek bonservis bedeli veren takıma satmak istediği kaydedildi.
SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMEK İSTEMİYOR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Osimhen, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye sıcak bakmıyor.
26 yaşındaki santrforun transferi için şartlarının Şampiyonlar Ligi bileti ve yıllık en az 12 milyon Euro maaş olduğu belirtildi.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 28 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Nijeryalı dünya yıldızının güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.
DİĞER