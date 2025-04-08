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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldız, sezon sonunda kendisini transfer etmek isteyen takımlar için iki olmazsa olmaz şartı ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 14:14
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GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında sergilediği etkili performansla takımı sırtlıyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

Nijeryalı golcü, Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından takımın skor yükünü üstlenmiş durumda.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

Yaptığı skor katkısıyla takımının zirvede yer almasında önemli rol oynayan 26 yaşındaki yıldız, dünya devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

Adı Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus ve PSG gibi birçok dev kulüple anılan golcü futbolcunun geleceği merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

Galatasaray'ın da Nijeryalı yıldızla yola devam etmek istediği bilinirken, Napoli oyuncuyu bir kez daha kiralamaya net bir şekilde karşı çıkıyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

İtalyan ekibinin gözünün Suudi Arabistan ekiplerinde olduğu iddia edilirken serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Victor Osimhen'i en yüksek bonservis bedeli veren takıma satmak istediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMEK İSTEMİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Osimhen, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye sıcak bakmıyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

26 yaşındaki santrforun transferi için şartlarının Şampiyonlar Ligi bileti ve yıllık en az 12 milyon Euro maaş olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 28 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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