GALATASARAY HABERİ - Osimhen'in transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa imza atmayacak

Adı Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus ve PSG gibi birçok dev kulüple anılan golcü futbolcunun geleceği merak ediliyor.

Galatasaray'ın da Nijeryalı yıldızla yola devam etmek istediği bilinirken, Napoli oyuncuyu bir kez daha kiralamaya net bir şekilde karşı çıkıyor.