Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Jadon Sancho'nun peşinde! Transfere yeşik ışık

Beşiktaş Jadon Sancho'nun peşinde! Transfere yeşik ışık

Ara transferde kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Beşiktaş'ta gündem yeniden Jadon Sancho… İngiliz yıldızı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlıların yeniden devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 14:20
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Jadon Sancho'nun peşinde! Transfere yeşik ışık

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Rizespor maçı sonrası, "Görüştüğümüz oyuncular var. 5-6 takviye yapmamız lazım" sözleriyle sinyalini verdiği ara transfer çalışmalarında hangi futbolcuların hedefte olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlılar öncelikle, sezon başında da transferi gündeme gelen Jadon Sancho'ya talip.

Kulübü Manchester United ile anlaşma sağlanmasına rağmen, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği için Aston Villa'ya kiralık giden İngiliz sol kanat oyuncusu, burada umduğunu bulamadı. 13 maçta sadece 4 kez ilk 11'e girebilen Sancho, gol veya asist katkısı yapamadı. Hürriyet'in haberine göre, Sancho'nun devre arası takımdan ayrılıp, sürekli oynayabileceği bir kulüpte oynamak istediği belirtildi.

