Mısır-Zimbabve maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mısır-Zimbabve maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda 1. hafta maçında Mısır ile Zimbabve karşı karşıya gelecek. Güney Afrika ve Angola'nın da yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen takımlar, bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu maçta hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Mısır-Zimbabve maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Mısır-Zimbabve maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 13:02
Mısır-Zimbabve maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda ilk hafta heyecanı, Mısır ile Zimbabve arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Güney Afrika ve Angola'nın da bulunduğu grupta hata yapmak istemeyen iki ekip, üst tura giden yolda avantaj yakalamanın peşinde. Sonucu merakla beklenen bu zorlu karşılaşma, futbolseverlerin de ilgi odağında. Peki, Mısır-Zimbabve maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MISIR-ZİMBABVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda ilk haftada oynanacak Mısır-Zimbabve maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

MISIR-ZİMBABVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Agadir Stadyumu'nda oynanacak Mısır-Zimbabve maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MISIR-ZİMBABVE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Mısır: El Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Hamdi; Fathy, Ateya, Zizo; Salah, Mohamed, Trezeguet

Zimbabve: Chipezeze; Murwira, Garananga, Hadebe, Lunga; Nakamba, Fabisch, Musona; Chirewa, Dube, Maswanhise

