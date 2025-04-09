TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Arsenal'den: Nuno Tavares!
Trendyol Süper Lig'de liderliğini korumak isteyen Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bonservisi Arsenal'de bulunan Nuno Tavares için nabız yokluyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Lazio'nun satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tavares için Arsenal'le görüşmesi bekleniyor.
G.Saray'ın da Lazio ile temasa geçmeyi düşündüğü ve yaşanacak gelişmelere göre hareket edileceği vurgulandı. Tavares Portekiz Milli Takımı'na da seçildi.
DİĞER