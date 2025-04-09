  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Arsenal'den: Nuno Tavares!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Arsenal'den: Nuno Tavares!

Trendyol Süper Lig'de liderliğini korumak isteyen Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bonservisi Arsenal'de bulunan Nuno Tavares için nabız yokluyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Arsenal'den: Nuno Tavares!

Transfer çalışmaları için planlamalar yapan G.Saray'da sürpriz bir isim öne çıkarıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Arsenal'den: Nuno Tavares!

İtalyan basınında; bonservisi Arsenal'de olan ve Lazio'da kiralık forma giyen Nuno Tavares'i G.Saray'ın izlediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Arsenal'den: Nuno Tavares!

25 yaşındaki Portekizli sol bek, bu sezon Lazio'da 27 maça çıkarken gol atmadı, 9 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Arsenal'den: Nuno Tavares!

Lazio'nun satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tavares için Arsenal'le görüşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sol beki Arsenal'den: Nuno Tavares!

G.Saray'ın da Lazio ile temasa geçmeyi düşündüğü ve yaşanacak gelişmelere göre hareket edileceği vurgulandı. Tavares Portekiz Milli Takımı'na da seçildi.

F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
G.Saray'ın yeni çileği Kevin de Bruyne!
DİĞER
"CHP'nin suni gündeminden dolayı Gazze arada kaynıyor" diyen Yavuz Bingöl'den yardım çığlığı! "Çocuklar açlıktan ot yiyor"
CANLI | Donald Trump düğmeye bastı ticaret savaşı başladı! Çin'e yüzde 104 vergi şoku
G.Saray'dan gurbetçi harekatı!
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter deplasmanda turu araladı! Inter deplasmanda turu araladı! 00:34
Arsenal R.Madrid'i sahadan sildi! Arsenal R.Madrid'i sahadan sildi! 00:34
Dört Büyükler o golcünün peşinde! Dört Büyükler o golcünün peşinde! 00:34
PFDK'dan G.Saraylı futbolculara ceza! PFDK'dan G.Saraylı futbolculara ceza! 00:34
30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:34
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 00:34
Daha Eski
Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" 00:34
Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... 00:34
Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! 00:34
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı 00:34
Yapay zeka tahmin etti! Lig şampiyonu... Yapay zeka tahmin etti! Lig şampiyonu... 00:34
Köhn için flaş karar! G.Saray'a geri mi dönecek? Köhn için flaş karar! G.Saray'a geri mi dönecek? 00:34