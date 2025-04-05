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Haberler Galatasaray Acınası bir durum

Acınası bir durum

G.Saray, F.Bahçe’ye cevap verdi ve “Düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Acınası bir durum

Galatasaray, Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yönelik fiziki müdahalesiyle ilgili Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya sert bir dille yanıt verdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz. Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

F.BAHÇE 'TAHRİK VAR' DEMİŞTİ

Sarı-lacivertli kulüp, yaşanan olayla ilgili önceki gün yaptığı açıklamada, Okan Buruk'un Jose Mourinho'yu el kol hareketleri ve söylemlerle tahrik ettiğini iddia etmişti.

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