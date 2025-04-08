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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcudan çok konuşulacak sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcudan çok konuşulacak sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen'in en ciddi taliplerinden biri Manchester United olmuştu. İngiliz devinin efsane futbolcusu Rio Ferdinand, Nijeryalı santrforla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 16:00
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GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcudan çok konuşulacak sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcudan çok konuşulacak sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"

Birçok devi peşine takan golcü futbolcunun en ciddi taliplerinden biriyse Manchester United...

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcudan çok konuşulacak sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"

Kırmızı Şeytanlar'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinand, Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcudan çok konuşulacak sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"

Ferdinand, "Manchester United'daki genç forvetlere gelip bunu nasıl yapacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var. Elit seviyede sürekli gol atmayı bilen birini istiyorum. Osimhen'e ihtiyacımız var" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcudan çok konuşulacak sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"

Efsane futbolcu ayrıca "Evet Osimhen Premier Lig'de oynamadı ama umursamıyorum. Gittiği her yerde gol atıyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcudan çok konuşulacak sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 28 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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