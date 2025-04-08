GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcudan çok konuşulacak sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"
Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen'in en ciddi taliplerinden biri Manchester United olmuştu. İngiliz devinin efsane futbolcusu Rio Ferdinand, Nijeryalı santrforla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Ferdinand, "Manchester United'daki genç forvetlere gelip bunu nasıl yapacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var. Elit seviyede sürekli gol atmayı bilen birini istiyorum. Osimhen'e ihtiyacımız var" dedi.
Efsane futbolcu ayrıca "Evet Osimhen Premier Lig'de oynamadı ama umursamıyorum. Gittiği her yerde gol atıyor" ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 28 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Golcü oyuncunun güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.
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