GALATASARAY HABERİ - Efsane futbolcudan çok konuşulacak sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var"

Ferdinand, "Manchester United'daki genç forvetlere gelip bunu nasıl yapacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var. Elit seviyede sürekli gol atmayı bilen birini istiyorum. Osimhen'e ihtiyacımız var" dedi.

Efsane futbolcu ayrıca "Evet Osimhen Premier Lig'de oynamadı ama umursamıyorum. Gittiği her yerde gol atıyor" ifadelerini kullandı.