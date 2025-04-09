  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 08:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

G.Saray'ın yeni çileği Kevin de Bruyne!
G.Saray'ın sol beki Arsenal'den!
DİĞER
Evlat acısıyla kavrulan Minguzzi ailesini ölümle tehdit ettiler! “Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size!” Bu cesaret nereden geliyor?
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan Beylikdüzü'nde tek projede 4,7 milyarlık rant!
Dört Büyükler o golcünün peşinde!
G.Saray'dan gurbetçi harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 9 Nisan Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 9 Nisan Çarşamba 2025 08:50
Inter deplasmanda turu araladı! Inter deplasmanda turu araladı! 00:34
Arsenal R.Madrid'i sahadan sildi! Arsenal R.Madrid'i sahadan sildi! 00:34
Dört Büyükler o golcünün peşinde! Dört Büyükler o golcünün peşinde! 00:34
PFDK'dan G.Saraylı futbolculara ceza! PFDK'dan G.Saraylı futbolculara ceza! 00:34
30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:34
Daha Eski
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 00:34
Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" 00:34
Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... 00:34
Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! 00:34
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı 00:34
Yapay zeka tahmin etti! Lig şampiyonu... Yapay zeka tahmin etti! Lig şampiyonu... 00:34