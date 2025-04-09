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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni çileği Kevin de Bruyne! Dries Mertens ile görüştü

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni çileği Kevin de Bruyne! Dries Mertens ile görüştü

Galatasaray, Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin de Bruyne için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılarda Dries Mertens, yıldız oyuncu ile telefonda transfere dair kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ses getirecek operasyonunun detayları... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni çileği Kevin de Bruyne! Dries Mertens ile görüştü

Her transfer döneminde en az bir dünya yıldızını kadrosuna katarak taraftarını coşturan Galatasaray şimdi de Kevin De Bruyne'nin peşine düştü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni çileği Kevin de Bruyne! Dries Mertens ile görüştü

Bu transfer operasyonunda Dries Mertens önemli rol oynamaya başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni çileği Kevin de Bruyne! Dries Mertens ile görüştü

Sezon sonunda futbolu bırakması ve teknik patron Okan Buruk'un ekibine katılması beklenen 37 yaşındaki yıldız, milli takımdan arkadaşı De Bruyne'yi ikna etmek adına temaslara başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni çileği Kevin de Bruyne! Dries Mertens ile görüştü

Mertens, Manchester City'den ayrılacağını resmen açıklayan De Bruyne'yi birkaç defa telefonla aradı ve sarı kırmızılı kulüp ile ilgili bütün bilgileri verdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni çileği Kevin de Bruyne! Dries Mertens ile görüştü

10 numara ve merkez orta saha oyuncusu olarak görev yapan 33 yaşındaki De Bruyne bu sezon 30 maçta 4 gol attı, 7 asist yaptı. Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkıp 30 gol atan Bruyne, kariyerinde 8 kupa kazandı, 3 kez yılın futbolcusu seçildi.

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