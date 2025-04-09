TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni çileği Kevin de Bruyne! Dries Mertens ile görüştü
Galatasaray, Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin de Bruyne için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılarda Dries Mertens, yıldız oyuncu ile telefonda transfere dair kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ses getirecek operasyonunun detayları... | Son dakika GS spor haberleri
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mertens, Manchester City'den ayrılacağını resmen açıklayan De Bruyne'yi birkaç defa telefonla aradı ve sarı kırmızılı kulüp ile ilgili bütün bilgileri verdi.
10 numara ve merkez orta saha oyuncusu olarak görev yapan 33 yaşındaki De Bruyne bu sezon 30 maçta 4 gol attı, 7 asist yaptı. Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkıp 30 gol atan Bruyne, kariyerinde 8 kupa kazandı, 3 kez yılın futbolcusu seçildi.
DİĞER