Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder'ı son saniye üçlüğüyle devirdi



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, sahasında son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı bitime 0,7 saniye kala Devin Booker'ın üç sayılık basketiyle 108-105 yendi.



Mortgage Matchup Center'daki karşılaşmada Suns, bitime 0,7 saniye kala Devin Booker'ın Alex Caruso'nun üzerinden attığı üç sayılık basketle sezonun 21. galibiyetine uzandı.

Jordan Goodwin'in 26 sayıyla en skorer isim olduğu maçta ev sahibi ekipten Devin Booker 24 sayı, 9 asist, Dillon Brooks 22 sayı kaydetti.

Thunder'ın, 4 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği karşılaşmada Shai Gilgeous-Alexander 25 sayı, 6 asist, Jalen Williams 23 sayı, 7 asistlik performans sergiledi.

LAKERS, 3 GÜN İÇİNDE GRIZZLIES'İ 2. KEZ YENDİ

Memphis Grizzlies'i sahasında 3 gün içinde 2. kez ağırlayan Los Angeles Lakers, rakibini 120-114 yenerek bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Lakers'ta Luka Doncic 36 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle oynarken, LeBron James 26 sayı, 10 asist, 7 ribauntluk katkı sağladı. Jake LaRavia da eski takımına karşı 26 sayı kaydetti.

Jaylen Wells'in 23 sayı ürettiği Grizzlies'ta, ayak bileğinden sakatlanan çaylak Cedric Coward, 16 sayı, 8 ribaunt, Jaren Jackson Jr. 14 sayı, Jock Landale 13 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

PISTONS, CAVALIERS DEPLASMANINDA KAZANDI

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers'ı 114-110 yenerek rakibinin sahası Rocket Arena'daki 9 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Maçta 21 serbest atışın tamamında isabet bulan Pistons'ta, Cade Cunningham 27, Daniss Jenkins 25 sayıyla takımını sırtladı.

Donovan Mitchell'in 30 sayı, 6 ribaunt kaydettiği Cavaliers'ta ise 3 sayılık atışlarda 7'de 0'la oynayan Darius Garland 16 sayı üretti.

