PSG - Aston Villa MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında PSG ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, iki maçlı elemenin ilk ayağında avantajı yakalayan ekip olmayı hedefliyor. Devler Ligi'nde çeyrek final turu rövanş müsabakaları ise 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak. Heyecan dolu karşılaşmada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki PSG - Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak PSG - Aston Villa maçı 9 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

PSG - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'de oynanacak PSG - Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG - ASTON VILLA MAÇI CANLI İZLE

PSG - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rogers; Rashford