  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Aston Villa MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG - Aston Villa MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında PSG ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Kupanın iki önemli takımının karşılaşacağı turda kimin kazanacağı merak ediliyor. Parc des Princes'de oynanacak maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Peki, PSG - Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 10:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG - Aston Villa MAÇI CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında PSG ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, iki maçlı elemenin ilk ayağında avantajı yakalayan ekip olmayı hedefliyor. Devler Ligi'nde çeyrek final turu rövanş müsabakaları ise 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak. Heyecan dolu karşılaşmada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki PSG - Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak PSG - Aston Villa maçı 9 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

PSG - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'de oynanacak PSG - Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG - ASTON VILLA MAÇI CANLI İZLE

PSG - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rogers; Rashford

G.Saray'ın yeni çileği Kevin de Bruyne!
F.Bahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti
DİĞER
Barcelona - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı!
ABD'nin yüksek vergi tarifelerine takılan ülkeler rotayı Türkiye'ye kırdı!
Mourinho kalırsa o yıldız yolcu!
G.Saray'ın sol beki Arsenal'den!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti F.Bahçe'de şok ayrılık! Kararını yönetime iletti 09:11
Bugünkü maçlar 9 Nisan Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 9 Nisan Çarşamba 2025 08:50
Inter deplasmanda turu araladı! Inter deplasmanda turu araladı! 00:34
Arsenal R.Madrid'i sahadan sildi! Arsenal R.Madrid'i sahadan sildi! 00:34
Dört Büyükler o golcünün peşinde! Dört Büyükler o golcünün peşinde! 00:34
PFDK'dan G.Saraylı futbolculara ceza! PFDK'dan G.Saraylı futbolculara ceza! 00:34
Daha Eski
30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:34
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 00:34
Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" Efsane futbolcudan olay sözler! "Osimhen'e ihtiyacımız var" 00:34
Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... Transferi için 2 şartı ortaya çıktı! Bunlar olmazsa... 00:34
Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! Talisca'nın performansı dünyada gündem oldu! 00:34
Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı Skriniar F.Bahçe'de kalacak mı? Menajeri açıkladı 00:34