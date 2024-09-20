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Haberler Futbol

Cep telefonunu VAR olarak kullandı ve penaltıya hükmetti!

Hazırlık maçı kapsamında Eskişehirspor ile 1966 Edremit Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada hakem, VAR sistemi olarak cep telefonuna başvurdu. Görüntülerin izlenmesinin ardından penaltı kararı verdi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 14:12
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Cep telefonunu VAR olarak kullandı ve penaltıya hükmetti!

Hazırlık maçı kapsamında Eskişehirspor ile 1966 Edremit Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada hakem, bir pozisyonda tribünde bulunan 1966 Edremit Belediyespor yetkilisinin cep telefonu ile çektiği maç görüntüsünü VAR sistemi gibi kullanarak penaltıya hükmetti.

Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçının 77'nci dakikasında hakem, yaşanan bir pozisyonda elle oynamayla alakalı kararsız kaldı. Tribünden cep telefonu ile maçı video kaydına alana 1966 Edremit Belediyespor yetkilisi, görüntüleri hakeme izletti. Amatör çekilen görüntüleri VAR sistem gibi kullanan hakem, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

Penaltıyı gole çeviren 1966 Edremit Belediyesporlu futbolcu, skoru da 2-1'e taşıdı. Yaşanan ilginç olay iki takım futbolcuları ve teknik heyetini güldürdü.

Maçta başka gol olmazken, Eskişehirspor hazırlık karşılamasını 2-1'lik skorla kazandı.

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