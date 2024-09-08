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Vagner Love gözyaşlarını tutamadı

Son dakika spor haberi: Brezilya Ligi'nde oynanan maçın ardından röportaj veren Vagner Love, gelen tepkiler üzere gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 16:38 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 16:40
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Vagner Love gözyaşlarını tutamadı

Vagner Love'ın formasını giydiği Avai, Brezilya Serie B'nin 25. haftasında konuk ettiği Sport Recife'ye 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından saha içinde röportaj veren Love, muhabir soru sorarken taraftarlardan gelen tepkiler üzerine cevap vermeden röportaj alanını terk etti ve tribünlere yöneldi.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Taraftarlarla tartışan 40 yaşındaki futbolcu, Avai'nin basın sorumlusunun araya girmesiyle tribünlerin önünden uzaklaştı ve kaptanlık pazubendini çıkartak gözyaşları içinde soyunma odasına yöneldi.

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