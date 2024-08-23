BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

21:00 Alanyaspor - Göztepe (beIN Sports 1)

Türkiye - TFF 1. Lig

21:00 Kocaelispor - Erzurumspor FK (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

20:00 Celta Vigo - Valencia

22:30 Sevilla - Villarreal

Fransa - Ligue 1

21:45 PSG - Montpellier

Almanya - Bundesliga

21:30 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

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