BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
23 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye - Süper Lig
21:00 Alanyaspor - Göztepe (beIN Sports 1)
Türkiye - TFF 1. Lig
21:00 Kocaelispor - Erzurumspor FK (TRT Spor)
İspanya - LaLiga
20:00 Celta Vigo - Valencia
22:30 Sevilla - Villarreal
Fransa - Ligue 1
21:45 PSG - Montpellier
Almanya - Bundesliga
21:30 Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
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