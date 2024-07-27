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İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA U19 Avrupa Final Şampiyonası

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası, final heyecanıyla devam ediyor. İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Belfast'da, Windsor Park'ta oynanacak maçın yayın bilgileri, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 10:26 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 10:29
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İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA U19 Avrupa Final Şampiyonası

İspanya - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı devam ediyor. İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Fransa maçı 28 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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