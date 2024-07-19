Haberler Futbol Türkiye - İspanya maçı CANLI İZLE | Türkiye U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - İspanya maçı CANLI İZLE | Türkiye U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerinde heyecan devam ediyor. U19 Milli Futbol Takımı'mız ile İspanya karşı karşıya gelecek. Seaview Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 10:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye - İspanya maçı CANLI İZLE | Türkiye U19 - İspanya U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - İspanya maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda mücadele eden U19 Milli Takım'ımız, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Belfast'ta Seaview Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İspanya maçı 19 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Icardi ile ilgili şok iddia! Yönetim endişeli
G.Saray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor
DİĞER
Oyuncu Murat Aygen'den dikkat çeken açıklamalar: Aşkın ömrü diye bir şey yok, aşk bitmez!
Dünyada "Microsof" sorunu... Sistemler çöktü! Uçuşlar aksıyor... Nedir bu CrowdStrike? THY'den açıklama... Siber saldırı mı?
F.Bahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Mourinho'dan flaş Maximin kararı! Lugano maçında...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'ye Kante şoku! Bunu kimse beklemiyordu 11:23
G.Saray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor G.Saray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldızı geri dönüyor 11:01
Semih için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak... Semih için bomba iddia! Teklif reddedilmişti ancak... 10:59
Türkiye - İspanya maçı ne zaman? Türkiye - İspanya maçı ne zaman? 10:53
Mourinho'dan flaş Maximin kararı! Lugano maçında... Mourinho'dan flaş Maximin kararı! Lugano maçında... 10:46
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! McTominay... G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! McTominay... 10:36
Daha Eski
G.Saray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme G.Saray'da Icardi heyecanı! İşte o gelişme 10:09
Lugano - F.Bahçe maçı NE ZAMAN? Lugano - F.Bahçe maçı NE ZAMAN? 10:02
Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? Galatasaray - Lecce maçı NE ZAMAN? 09:53
F1'de heyecan Macaristan'da devam edecek! F1'de heyecan Macaristan'da devam edecek! 09:51
F.Bahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! İşte o rakam F.Bahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! İşte o rakam 23:05
Jonathan David'den F.Bahçe'ye büyük müjde! Jonathan David'den F.Bahçe'ye büyük müjde! 23:05