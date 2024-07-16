BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Temmuz Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

17:30 Ballkani - UE St. Coloma 19:00 HJK Helsinki - Panevezys 19:00 Red Imps - Hamrun 19:00 Pyunik - Dinamo Minsk 20:00 Celje - Flora 20:30 Steaua Bükreş - Virtus 22:00 Shamrock - Víkingur R 22:00 Decic - TNS

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