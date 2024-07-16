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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 16 Temmuz Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 07:45
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Temmuz Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

17:30 Ballkani - UE St. Coloma

19:00 HJK Helsinki - Panevezys

19:00 Red Imps - Hamrun

19:00 Pyunik - Dinamo Minsk

20:00 Celje - Flora

20:30 Steaua Bükreş - Virtus

22:00 Shamrock - Víkingur R

22:00 Decic - TNS

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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