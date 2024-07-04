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TFF’den seçim duyurusu

Türkiye Futbol Federasyonu, olağan mali ve seçimli genel kurul için resmi açıklamayı yaptı. Genel kurulun 18 Temmuz’da Ankara’da gerçekleşeceği vurgulandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TFF’den seçim duyurusu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olağan mali ve seçimli genel kurul hakkında bilgilendirmede bulundu. TFF'den yapılan açıklamada, Ankara JW Marriott Otel'de 18 Temmuz saat 11.00'de yapılması planlanan genel kurulun, çoğunluğun sağlanmaması durumunda 19 Temmuz saat 11.00'de, ikinci oturumda da çoğunluğun elde edilememesi halinde 26 Temmuz'da aynı saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçenin de kabulü veya reddi hakkında oylama yapılacağı ifade edildi. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçiminin yapılacağı da açıklamada yer aldı.

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