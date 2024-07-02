Haberler Futbol Kosta Rika - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Kosta Rika - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Kosta Rika - Paraguay, Copa America maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosta Rika - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 10:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kosta Rika - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Kosta Rika - Paraguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Kosta Rika ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kosta Rika - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSTA RİKA - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosta Rika - Paraguay maçı 3 Temmuz Çarşamba günü saat 04:00'te oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza...
Türk Telekom
DİĞER
"Karpuz güzeli Elay" Aslı Enver'in boncuk gözlü kızı Elay sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti!
MİT'ten provokasyona geçit yok: Hem Türkiye hem Suriye'nin kuzeyi... "Müdahale edildi"
Mou'dan flaş transfer ve Çağlar açıklaması!
G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Can Uzun'un yeni adresi belli oldu!
Brezilya - Kolombiya maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 TEMMUZ rakamları
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Kalem kalem en düşük maaş hesaplaması
Bim Aktüel katalog 2 Temmuz | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza... Ndombele'nin yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza... 11:54
Galatasaray - Parma maçı ne zaman? Galatasaray - Parma maçı ne zaman? 11:36
Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? 11:34
Galatasaray - Trencin maçı ne zaman? Galatasaray - Trencin maçı ne zaman? 11:32
Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? 11:30
Mou'dan flaş transfer ve Çağlar açıklaması! Mou'dan flaş transfer ve Çağlar açıklaması! 11:22
Daha Eski
F.Bahçe Avusturya'ya gitti! F.Bahçe Avusturya'ya gitti! 11:01
Can Uzun'un yeni adresi belli oldu! Can Uzun'un yeni adresi belli oldu! 10:59
O yıldız kafasına koydu! F.Bahçe'den ayrılacak O yıldız kafasına koydu! F.Bahçe'den ayrılacak 10:52
Brezilya - Kolombiya maçı ne zaman? Brezilya - Kolombiya maçı ne zaman? 10:34
Kosta Rika - Paraguay maçı ne zaman? Kosta Rika - Paraguay maçı ne zaman? 10:32
Cimbom'dan sürpriz Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı Cimbom'dan sürpriz Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı 10:28