Kosta Rika - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Kosta Rika - Paraguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Kosta Rika ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kosta Rika - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSTA RİKA - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosta Rika - Paraguay maçı 3 Temmuz Çarşamba günü saat 04:00'te oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.