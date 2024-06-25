Hollanda - Avusturya maçı canlı izle | Hollanda - Avusturya EURO 2024 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda - Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hollanda - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Avusturya maçı 25 Haziran Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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