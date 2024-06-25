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Hollanda - Avusturya maçı canlı izle | Hollanda - Avusturya EURO 2024 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Hollanda ile Avusturya, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maçta Ivan Kružliak düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 09:09
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Hollanda - Avusturya maçı canlı izle | Hollanda - Avusturya EURO 2024 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda - Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hollanda - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Avusturya maçı 25 Haziran Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Hollanda - Avusturya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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