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Kolombiya - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Kolombiya - Paraguay, Copa America maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 09:05 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 09:07
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Kolombiya - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Kolombiya - Paraguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Kolombiya ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLOMBİYA - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kolombiya - Paraguay maçı 25 Haziran Salı günü saat 01:00'de oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.

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