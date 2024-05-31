Haberler Futbol Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ile Azerbaycan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye - Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan başlıyor. Türkiye, Azerbaycan ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canı yayınlanacak?

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANI YAYINLANACAK?

Türkiye - Azerbaycan maçı 31 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom
İşte Süper Lig'in en değerli yıldızı!
DİĞER
Filenin Sultanları puan durumu: Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? Milletler Ligi 2024 maç takvimi ve puan durumu
FETÖ elebaşı Gülen'in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
İlkay'dan Galatasaray'a transfer haber!
Klopp'un gözdesi Fener'e!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den Yılmaz Vural'a görev!
Dortmund - Real Madrid maçı saat kaçta?
Takdir, Teşekkür puanı hesaplama 2024 | Takdir, Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? İlkokul, ortaokul, lise not ortalaması
2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS KAÇ OTURUM? | 2024 LGS 1., 2. oturum başlama saati kaç?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rachid Ghezzal Beşiktaş'a veda etti! Rachid Ghezzal Beşiktaş'a veda etti! 15:44
Kayserispor Cardoso ile 3 yıl daha devam dedi! Kayserispor Cardoso ile 3 yıl daha devam dedi! 15:14
İlkay'dan Galatasaray'a transfer haber! İlkay'dan Galatasaray'a transfer haber! 14:41
Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman? Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman? 14:33
Batshuayi ile Dzeko'dan büyük başarı! Batshuayi ile Dzeko'dan büyük başarı! 14:17
Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! Beşiktaş'tan teknik direktör harekatı! 14:13
Daha Eski
Güney Kore - Türkiye maçı saat kaçta? Güney Kore - Türkiye maçı saat kaçta? 14:01
Yıldırım'dan Mourinho anlaşması sonrası ilk yorum! Yıldırım'dan Mourinho anlaşması sonrası ilk yorum! 13:12
"Trabzonspor benim için bir tutku!" "Trabzonspor benim için bir tutku!" 12:19
G.Saray'dan Alexis Sachez bombası! G.Saray'dan Alexis Sachez bombası! 11:57
F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! F.Bahçe'de o ismin sözleşmesi uzatılacak! 11:52
Angelino için flaş karar! Resmen duyurdular Angelino için flaş karar! Resmen duyurdular 11:07