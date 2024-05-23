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Bochum - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Play-out

Almanya Bundesliga'da 16. sırada yer alan Bochum ile Bundesliga 2'nin üçüncüsü Fortuna Düsseldort, play-out finalinde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 11:03 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 11:10
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Bochum - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Play-out

Bochum - Fortuna Düsseldorf maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'de gelecek sezon yer almak için mücadele sürüyor. Almanya Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Bochum ile Bundesliga 2'nin üçüncüsü Fortuna Düsseldorf karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok detay futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bochum - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Fortuna Düsseldorf maçı 23 Mayıs Perşembe günü saat 21:30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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