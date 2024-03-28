Benfica teknik direktörü Roger Schmidt konuştu! Orkun Kökçü affedildi mi?

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün sözlerinin yankıları sürüyor. Benfica Teknik direktörü Roger Schmidt, kendisini eleştiren Orkun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan Schmidt, "Casa Pia ile oynayacağımız maç sırasında henüz röportajı analiz etmemiştim ve Orkun'un dışarıda kalmasının daha iyi olacağını düşünmüştüm. Orkun şimdi geri döndü ve onunla konuşma fırsatım oldu. Orkun, hiçbir zaman takımın içinde olumsuzluk yaratmak istemedi. Casa Pia maçından önce de oyuncunun karakterinden emin olduğumu söylemiştim. Bir hata yaptı. Bu konu ilginizi çekmiş olabilir ama Benfica için olumlu değildi. Hata yapsalar bile bunlar benim oyuncularım. Bu konu hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.

Chaves ile oynayacakları maç için de değerlendirmede bulunan Alman teknik adam, "Artık sahada yeteneklerimizi gösterme zamanı geldi. Konsantrasyonumuzu etkileyecek her şeyi bir kenara bırakmalıyız" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Orkun Kökçü, milli maçlar öncesi oynanan Casa Pia maçından önce bir röportaj vermiş ve teknik direktörü Schmidt'i eleştirmişti. 23 yaşındaki futbolcu, bu nedenle o maçın kadrosunda yer almamıştı.

BENFİCA PERFORMANSI

Sezon başında Feyenoord'dan 25 milyon euroluk rekor bedelle Benfica'ya transfer olan milli yıldız, 34 maçta forma giydi ve 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi.