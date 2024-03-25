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Ukrayna - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

EURO 2024 Play-off heyecanı sürüyor. Ukrayna ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ukrayna - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 14:07 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 14:10
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Ukrayna - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Ukrayna - İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçları heyecanı başlıyor. Ukrayna ile İzlanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Ukrayna - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UKRAYNA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna - İzlanda maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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