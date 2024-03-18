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Ümit Milli Futbol Takımı Gürcistan ve İtalya maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 21:42
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Ümit Milli Futbol Takımı Gürcistan ve İtalya maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Sürme yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kampa dahil edilen tüm oyuncular katıldı.

Ay-yıldızlılar, antrenman öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında Türk bayrağı ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Milliler, 19 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Ümit Milliler, Gürcistan ile 22 Mart Cuma günü özel maçta, 26 Mart Salı günü ise İtalya ile 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup elemelerinde karşı karşıya gelecek.

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