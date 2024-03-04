Pierre van Hooijdonk'tan Ahmetcan Kaplan'a övgü dolu sözler!

VAN HOOIJDONK: "AHMETCAN BENİ GERÇEKTEN BÜYÜLEDİ" Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Pierre van Hooijdonk, Hollanda televizyonu NOS'ta yayınlanan Studio Voetbal programında yaptığı açıklamada; maçta üstün bir performans sergileyen Ahmetcan Kaplan'ın sağlam bir izlenim bıraktığını belirtti. Hooijdonk, "Uzun zamandır Ajax'ı ilk kez bu kadar sıkı buldum. Neredeyse hiç pozisyon vermediler. Bence Utrecht uzun zamandan beri Ajax'a karşı bu kadar az pozisyon yaratmayı başaran ilk kulüp. Savunmada Ahmetcan Kaplan ilgimi çekti. Beni gerçekten büyüledi. Her şey oldukça güzel görünüyor." yorumunu yaptı.

KEES KWAKMAN: "SAVUNMA AÇISINDAN ETKİLEYİCİ" Hollandalı eski futbolcu Kees Kwakman da Ajax'ın Türk stoperinden övgüyle bahsetti. Kwakman, Ahmetcan'ın geçen hafta sakatlanan Hırvat stoper Josip Sutalo'nun yokluğunda forma şansı bulduğunu hatırlatarak, "Onun yeni bir Frank de Boer olduğunu söyleyemeyiz ama onu Sutalo ile karşılaştırırsanız bunun bir rahatlama olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. Kwakman, 21 yaşındaki defans oyuncusunun neden bu kadar iyi bir izlenim bıraktığını ise "Topla oynarken ne kadar rahat, ne kadar kendine güveni var. Savunma açısından etkileyici. Bence bu, kendini iyi performans göstermeyen bir takımda bulan bir çocuk için harika bir şey." ifadeleriyle açıkladı.