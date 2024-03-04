Pierre van Hooijdonk'tan Ahmetcan Kaplan'a övgü dolu sözler!
Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, ilk kez geçtiğimiz günlerde oynanan Utrecht karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Genç yıldızın performansını, eski Fenerbahçeli futbolcu Pierre van Hooijdonk öve öve bitiremedi. İşte detaylar...
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ALGEMEN DAGBLAD: "KARARLI VE ÖĞRENMEYE İSTEKLİ"
Hollandalı haber sitesi Algemeen Dagblad'da ise Ahmetcan Kaplan'ın Utrecht'e karşı mükemmel bir izlenim bıraktığı belirtilerek "Aslında Ajax Teknik Direktörü John van 't Schip ara transfer döneminde bir değil, iki transfer yaptı. Tecrübeli oyuncu Jordan Henderson'un yanı sıra uzun süredir sakat olan Ahmetcan Kaplan da takıma katıldı." yorumu yapıldı. Haberde Türk futbolcu için "Uzun süredir çektiği acılar ve aynı zamanda o dönemdeki örnek tutumu nedeniyle mütevazı ama aynı zamanda kararlı ve öğrenmeye istekli." ifadeleri kullanıldı.
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