Mersin Stadyumu'nda 2 günde 2 maç

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde aynı statta maç oynanması takımlarda endişe yarattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi. Aynı statta 2 Mart Cumartesi günü Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşacak olması zeminin durumu konusunda teknik heyet ve takımları endişelendirdi. Üst üste 2 gün içinde 2 maçın oynanacak olmasından dolayı Mersin Stadyumu'nun zemininin bozulmasından korkulurken, 1 Mart Cuma günü saat 14.00'te başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu-Esenler Erokspor maçının ardından bakım ve onarım çalışmalarına hemen başlandı.