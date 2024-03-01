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Mersin Stadyumu'nda 2 günde 2 maç

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde aynı statta maç oynanması takımları endişelendirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 18:21
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Mersin Stadyumu'nda 2 günde 2 maç

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde aynı statta maç oynanması takımlarda endişe yarattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi. Aynı statta 2 Mart Cumartesi günü Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşacak olması zeminin durumu konusunda teknik heyet ve takımları endişelendirdi. Üst üste 2 gün içinde 2 maçın oynanacak olmasından dolayı Mersin Stadyumu'nun zemininin bozulmasından korkulurken, 1 Mart Cuma günü saat 14.00'te başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu-Esenler Erokspor maçının ardından bakım ve onarım çalışmalarına hemen başlandı.

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