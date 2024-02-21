Haberler Futbol Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının yeri ve tarihi açıklandı

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının yeri ve tarihi açıklandı

Son dakika spor haberleri...TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasından oynanacak Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 17:31 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 17:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının yeri ve tarihi açıklandı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası 7 Nisan Pazar günü oynanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanması planlanan karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmişti. İki takım arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının oynanacağı tarih ve yer de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Süper Kupa mücadelesinin 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağı ifade edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

DİĞER
Son dakika haberi: Ali Koç duyurmuştu! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli | Sezon sonu gidiyor...
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye DEM tepkisi: Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler | AFYON MİTİNGİ
G.Saray'dan Prag'da dev operasyon!
F.Bahçe'de kalacak mı? Flaş yanıt
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanya'da Boey için şok yorum!
Fatih Terim ayrılıyor! İşte yeni takımı
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa maçı tarihi açıklandı! Süper Kupa maçı tarihi açıklandı! 17:29
S. Prag maçı kafilesi belli oldu! Kadroda 4 eksik S. Prag maçı kafilesi belli oldu! Kadroda 4 eksik 17:18
Icardi'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservisi Icardi'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservisi 17:01
Priske: G.Saray'a baskı kuracağız! Priske: G.Saray'a baskı kuracağız! 16:47
Sakaryaspor'un Eyüpspor mesaisi sürüyor! Sakaryaspor'un Eyüpspor mesaisi sürüyor! 16:35
Montella'dan Fatih Karagümrük'e ziyaret! Montella'dan Fatih Karagümrük'e ziyaret! 16:28
Daha Eski
UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak! UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak! 16:10
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? 16:03
Rebic Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte verilen karar Rebic Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte verilen karar 15:30
Burak Yılmaz: Ankaragücü maçına konsantre olduk Burak Yılmaz: Ankaragücü maçına konsantre olduk 15:14
Roma - Feyenoord maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Roma - Feyenoord maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 15:10
Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! Beşiktaş'a Tunuslu sol kanat! 14:52