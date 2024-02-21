Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının yeri ve tarihi açıklandı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası 7 Nisan Pazar günü oynanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanması planlanan karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmişti. İki takım arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının oynanacağı tarih ve yer de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Süper Kupa mücadelesinin 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağı ifade edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.