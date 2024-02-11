AFRİKA KUPASI FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Fildişi Sahili - Nijerya maçı hangi kanalda? Kupa final maçı CANLI

Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı, Fildişi Sahili - Nijerya karşılaşmasıyla devam ediyor. 34. kez düzenlenen turnuvada finale kadar namağlup gelen Nijerya, 8. kez final heyecanı yaşayacak. Alassane Ouattara Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Afrika Uluslar Kupası final maçı hangi kanalda? Fildişi Sahili - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta?

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNAL MAÇI (FİLDİŞİ SAHİLİ - NİJERYA) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fildişi Sahili ile Nijerya'nın oynayacağı Afrika Uluslar Kupası final maçı, 11 Şubat Pazar günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNAL MAÇI CANLI izlemek için tıklayın

NİJERYA'DA 8. KEZ FİNAL HEYECANI

En fazla final oynayan ülkelerden olan Nijerya, 8. kez final heyecanı yaşayacak. Yeşil-beyazlılar, 1980, 1994 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götürürken; turuncu-yeşilliler ise 1992 ve 2015'te şampiyonluk sevinci yaşadı.

10. RANDEVU

Afrika kıtasının iki önemli ülkesi, resmi maçlarda 10. kez rakip olacak. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası elemelerinde 9 kez yaşanan rekabette, Nijerya 5 galibiyet alırken, Fildişi Sahili 3 maçta üstünlük sağladı. 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda yer alan iki takım 18 Ocak'ta karşı karşıya gelirken, William Troost-Ekong'un attığı golle Nijerya maçı 1-0 kazandı.

FİLDİŞİ SAHİLİ - NİJERYA FİNAL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Kupada A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Nijerya, son 16 turunda Kamerun'u 2-0, çeyrek finalde Angola'yı 1-0 mağlup etti. Yarı finalde ise Güney Afrika'yı 1-1 biten maçta penaltı atışları sonrası eleyen Jose Peseiro'nun öğrencileri finale yükseldi. Ev sahibi Fildişi Sahili ise, A Grubu'nda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Grubu 3. sırada tamamlayan Fildişi Sahili, en iyi 3.'ler kontenjanından gruptan çıkarken son 16 turunda Senegal'i penaltı atışları sonunda elemeyi başardı. Çeyrek finalde Mali'yi 2-1'lik skorla geçen Fildişi Sahili, yarı finalde de Demokratik Kongo'yu 1-0 yenmeyi başardı.

FİNALDE TANIDIK YÜZLER

Turnuvaya Süper Lig'den katılan Afrikalı futbolculardan 6 isim ülkesi ile finale çıkma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor'dan Paul Onuachu, Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo, Sivasspor'dan Ahmed Musa Nijerya Milli Takımı ile, Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe ve Gaziantep FK'dan Max Gradel de Fildişi Sahili ile finale çıkan isimler oldu. Galatasaray'ın ara transfer döneminde Nottingham Forest'ten transfer ettiği Serge Aurier de final mücadelesi verecek isimler arasında yer alıyor.