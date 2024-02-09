Güney Afrika - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Güney Afrika - Demokratik Kongo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Güney Afrika ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Güney Afrika - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY AFRİKA - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Afrika - Demokratik Kongo maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'te TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Güney Afrika - Demokratik Kongo MAÇI CANLI İZLE