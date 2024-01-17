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Demokratik Kongo - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Demokratik Kongo ile Zambiya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Demokratik Kongo - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 15:20
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Demokratik Kongo - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Demokratik Kongo - Zambiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Demokratik Kongo ile Zambiya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Demokratik Kongo - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEMOKRATİK KONGO - ZAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Demokratik Kongo - Zambiya maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

Demokratik Kongo - Zambiya MAÇI CANLI İZLE 👈

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