Demokratik Kongo - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Demokratik Kongo - Zambiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Demokratik Kongo ile Zambiya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Demokratik Kongo - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEMOKRATİK KONGO - ZAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Demokratik Kongo - Zambiya maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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