Mali - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

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Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Mali ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mali - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALİ - GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mali - Güney Afrika maçı 16 Ocak Salı günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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