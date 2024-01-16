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Mali - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Mali ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mali - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 13:04
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Mali - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Mali - Güney Afrika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Mali ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mali - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALİ - GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mali - Güney Afrika maçı 16 Ocak Salı günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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