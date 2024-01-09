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Yıldızlar seçildi

Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun beraber hayata geçirdiği 'TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' projesinde U15 Hazırlık Kampı'na katılacak futbolcu adayları belli oldu. U15 Kız Milli Takım futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına 'fırsat eşitliği' sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini sonuna kadar desteklemek için tasarlanan projeye 809 aday başvurdu. Kadın Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen 33 yıldız adayı, 25-30 Ocak tarihleri arasında TFF Riva Tesisleri'nde kampa girecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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Yıldızlar seçildi
Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun beraber hayata geçirdiği 'TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' projesinde U15 Hazırlık Kampı'na katılacak futbolcu adayları belli oldu. U15 Kız Milli Takım futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına 'fırsat eşitliği' sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini sonuna kadar desteklemek için tasarlanan projeye 809 aday başvurdu. Kadın Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen 33 yıldız adayı, 25-30 Ocak tarihleri arasında TFF Riva Tesisleri'nde kampa girecek.
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