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Yıldızlar seçildi
Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun beraber hayata geçirdiği 'TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' projesinde U15 Hazırlık Kampı'na katılacak futbolcu adayları belli oldu. U15 Kız Milli Takım futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına 'fırsat eşitliği' sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini sonuna kadar desteklemek için tasarlanan projeye 809 aday başvurdu. Kadın Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen 33 yıldız adayı, 25-30 Ocak tarihleri arasında TFF Riva Tesisleri'nde kampa girecek.
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