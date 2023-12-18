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Fluminense 2-0 Al Ahly (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIFA Dünya Kulüpler Kupası Yarı Final karşılaşmasında Fluminense, Al Ahly'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 23:33
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Fluminense 2-0 Al Ahly (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist, El-Ehli'yi 2-0 yenen Fluminense oldu.

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun ilk yarı final müsabakasında, Brezilya temsilcisi Fluminense ile Mısır'ın El-Ehli takımları, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Fluminense, 71. dakikada penaltıdan Jhon Arias ve 90. dakikada John Kennedy'nin golleriyle 2-0 kazanarak finale kaldı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen 40 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, Fluminense formasıyla ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 75. dakikasında yerini Marlon'a bıraktı.

Fluminense'nin finaldeki rakibi, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile İngiltere'nin Manchester City takımı arasında yarın TSİ 21.00'de oynanacak maçın ardından belli olacak.

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