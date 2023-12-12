Halil Umut Meler'e saldırı olayında yeni gelişme!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasından oynanan mücadelel 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kalırken yerde tekmelenmişti.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.
HALİL UMUT MELER ŞİKAYETÇİ OLDU!
Saldırı olayının ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade vermiş, görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi olmuştu.