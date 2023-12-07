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Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...

Son dakika spor haberi: Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni takımı merak edilen deneyimli hoca, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 14:46 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 15:06
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BURAK ŞENTÜRK
Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yeni takımı merak edilen Şenol Güneş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...

Siyah-beyazlılarda bu sezon 7 Süper Lig maçında takımın başında olan deneyimli hoca, istediği sonuçları alamadı.

Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...

Bu maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Şenol Güneş görevinden istifa etti.

Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...

6 Ekim'de görevden ayrılan Şenol Güneş'in yerine takımı Burak Yılmaz çalıştırdı.

Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...

Burak Yılmaz ile de tablo düzelmeyince 1 ay sonra teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay getirildi.

Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...

Yeni takımı merak edilen Şenol Güneş, geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...

"AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF ALDIM"
Azerbaycan'dan Sportinfo'ya konuşan Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını duyurdu.

Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...

Deneyimli hoca, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı için belli kişilerden teklifler geldi." dedi.

Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...

Şenol Güneş, "Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım." ifadelerini kullandı.

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