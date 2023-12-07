Şenol Güneş resmen açıkladı! Yeni takımı...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yeni takımı merak edilen Şenol Güneş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yeni takımı merak edilen Şenol Güneş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılarda bu sezon 7 Süper Lig maçında takımın başında olan deneyimli hoca, istediği sonuçları alamadı.
Bu maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Şenol Güneş görevinden istifa etti.
6 Ekim'de görevden ayrılan Şenol Güneş'in yerine takımı Burak Yılmaz çalıştırdı.
Burak Yılmaz ile de tablo düzelmeyince 1 ay sonra teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay getirildi.
Yeni takımı merak edilen Şenol Güneş, geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
"AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF ALDIM"
Azerbaycan'dan Sportinfo'ya konuşan Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını duyurdu.
Deneyimli hoca, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı için belli kişilerden teklifler geldi." dedi.
Şenol Güneş, "Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım." ifadelerini kullandı.