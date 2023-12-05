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TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

A Milli Kadın Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Letonya Federasyonu'ndan Jelena Jermolajeva'nın düdük çalacağı Yeni Mersin Stadı'nda oynanacak maçın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:40
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TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

Türkiye - Gürcistan maçı canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar C Lig 2. Grup'taki son maçına çıkacak olan A Milli Kadın Futbol Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Grubunda oynadığı 5 maçı da gol yemeden kazanan Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Letonya Federasyonu'ndan Jelena Jermolajeva'nın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gürcistan maçı 5 Aralık Salı günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Grubunda oynadığı tüm maçları gol yemeden kazanan milliler, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Milliler maç öncesi Mersin Stadyumu'nda son çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi A Milli Kadın Futbol Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve oyunculardan Gülbin Hız açıklamalarda bulundu.

Uluslar Ligi C Grubu'ndaki son maçlarına çıkacaklarını anımsatan Kıragası, "Şu ana kadar 5 maçımızı gol yemeden kazandık. 6'ncı maçımızı da gol yemeden kazanarak ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Bu anlar bizim için çok kıymetli. Ülkemizdeki kadın futbolunu tanıtmak için bu tarz galibiyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eminim ki stadyumu dolduran taraftarlarımız oyuncularımızla çok gurur duyacak. Her bir oyuncumuz ülkemizi gururlandırmak, gelen seyircimizi mutlu etmek için sahaya çıkacak. O yüzden çok heyecanlı şekilde maç saatinin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Ay-yıldızlı futbolcu Gülbin Hız ise, "Maçımızı kazanıp grubu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

MİLLİLER ZİRVEDE

Ay-yıldızlı takım, grubundaki ilk 5 maçında Gürcistan'ı 3-0, Litvanya'yı 2-0 ve 4-0, Lüksemburg'u da 4-0 ve 1-0 mağlup etti. A Milli Kadın Futbol Takımı grupta 15 puanla zirvede yer alırken, bir galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyeti olan Gürcistan ise 5 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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