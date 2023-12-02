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10 kentte oynanacak

Şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak. İşte son detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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10 kentte oynanacak

Şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak. Açılış maçının Münih Stadyumu'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FORMAT DEĞİŞMEDİ

EURO 2024'ün formatı, bir önceki turnuvayla aynı olacak. Yani altı grubu ilk iki sırada bitirecek 12 takım son 16'ya kalacak. Son 16'ya kalacak diğer dört takım ise en iyi grup üçüncülerinden seçilecek. Daha sonra da çeyrek final, yarı final ve final maçları yapılacak.

MİLLİLER YÜKSELDİ

A Milli Takım FIFA'nın Kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 37. sıraya çıktı. 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO

2024) finallerine katılacak Türkiye, 1505.28 puanla bir basamak yükseldi ve 37. sırada yer aldı.

MURATPAŞA ÇOK RAHAT

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Muratpaşa Bld. Sigorta Shop, deplasmanda Karayolları'na set vermedi. Muratpaşa 25- 22, 25-22 ve 25-17'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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