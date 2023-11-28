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Osimhen el yakıyor

Premier Lig’de gol sıkıntısı çeken Chelsea, Napoli’nin forvetini gözüne kestirdi; ancak Nijeryalının maliyeti 115 milyon euro...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
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Osimhen el yakıyor

Bu sezon Premier Lig'de önemli gol fırsatlarını değerlendiremeyen ve ligde orta sıralara demir atan Chelsea flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Telegraph'ta yer alan habere göre hücum hattını güçlendirmek isteyen Maviler, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun transfer listesinde yer alan ilk isim Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'in peşinde. Ve Pochettino, Osimhen'de çok ısrarcı...

SIKINTIYI ÇÖZER

Napoli'nin 115 milyon euro değer biçtiği 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor için Chelsea'nin tekrar kesenin ağzını açacağı kaydedildi. Transferin ara dönemde olmasa bile sezon sonunda kesinlikle biteceğinin altı çizildi. Arjantinli teknik direktör Pochettino, Chelsea'nin gol problemini çözecek kişinin Osimhen olacağına inanıyor.

Nijeryalı geçen sezon Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A şampiyonluğuna taşıdı ve 26 gol atıp başarıda başrolü oynadı. Serie A'da gol krallığı kazanan ilk Afrikalı olan Osimhen'in Napoli ile olan ilişkisi bu sezon çok sarsıldı.

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