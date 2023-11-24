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Cinsel saldırıdan tutuklu yargılanan Dani Alves'in 9 yıl hapsi istendi

Son dakika spor haberleri... İspanya'nın Barselona kentinde bulunan bir eğlence merkezindeki kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'tan bu yana cezaevinde tutulan Brezilyalı futbolcu Dani Alves için savcılık 9 yıl hapis cezası talep etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 09:21 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 09:27
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Cinsel saldırıdan tutuklu yargılanan Dani Alves'in 9 yıl hapsi istendi

Dani Alves olayında alınan ifadeler ve bilirkişi raporundan sonra soruşturmayı tamamlayarak yeterli delil toplandığı için davayı açan Barselona Mahkemesi savcılığı, Brezilyalı futbolcu hakkında cinsel saldırıda bulunma suçundan 9 yıl hapis ve 150 bin avro tazminat istedi.

Ayrıca savcılık Alves'in cezasını tamamladıktan sonra 10 yıl boyunca adli gözetim altında tutulması ve söz konusu kadının bulunduğu yerlerin en az 1 kilometre uzağında olması yönünde tedbirler alınmasını da talep etti.

NE OLMUŞTU?

Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Dani Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren ve son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu 'Brains 1 Cezaevinden' güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta 'Brains 2 Cezaevine' nakledilmişti.

Alves'in manken eşi Joana Sanz da cinsel saldırı iddialarının ardından Brezilyalı futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

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