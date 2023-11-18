Türkiye U19 - Belarus U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Avrupa Şampiyonası

Türkiye U19 - Belarus U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Türkiye U19, Belarus U19 ile kendi evinde mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye U19 - Belarus U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U19 - BELARUS U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U19 - Belarus U19 maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak . Karşılaşma TFF'nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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