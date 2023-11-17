Haberler Futbol İtalya 5-2 Kuzey Makedonya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya 5-2 Kuzey Makedonya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. C Grubu 7. maçında İtalya evinde Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Mücadeleyi 5-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri Darmian, Chiesa (2), Raspadori ve El Shaarawy kaydetti. Kuzey Makedonya'nın golleri Atanasov'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 00:48
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İtalya 5-2 Kuzey Makedonya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya ile Kuzey Makedonya, EURO 2024 Elemeleri C Grubu 7. maçında kozlarını paylaştı. Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Felix Zwayer düdük çaldı.

Karşılaşmayı 5-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Darmian, 41 ve 45+2. dakikada Chiesa, 81. dakikada Raspadori ve 90+3. dakikada El Shaarawy kaydetti. Kuzey Makedonya'nın golleri 52 ve 74. dakikada Atanasov'dan geldi.

Bu sonuçla İtalya puanını 13'e yükselterek turnuvaya katılma yolunda önemli bir adım attı. Kuzey Makedonya ise 7 puanda kaldı.

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