Icardi mi Dzeko mu? Tuncay Şanlı'dan fotomac.com.tr'ye özel açıklamalar

Sakaryaspor Rüstemler Tesisleri'nde editörlerimiz Enes Cevahirci ve Hakan Güçlü'nün sorularını yanıtlayan Tuncay Şanlı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan kadrosunda görmek istediği oyuncuları açıkladı.

TUNCAY ŞANLI'NIN DİKKAT ÇEKEN SÖZLERİ;

İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte Fenerbahçe kültürünün yeniden doğduğuna dikkat çeken Tuncay Şanlı, sarı lacivertlilerdeki değişim hakkında konuştu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e tavsiye veren genç teknik adam, yıldız oyuncu ile olan anısından da bahsetti.

Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlatan Tuncay Şanlı, o isim sayesinde sarı lacivertli formayı giydiğini açıkladı.

Sakaryaspor'daki şampiyonluk hedefi hakkında konuşan Şanlı, Eyüpspor maçı öncesi Arda Turan ve Caner Erkin ile olan samimi sohbetlerinden bahsetti.

Denizlispor maçında kaybedilen şampiyonluk sonrası takımın içinde yaşananlar...

Tuncay Şanlı, EURO 2008'deki tarihi Çek Cumhuriyeti maçının son dakikalarında kaleye geçtiği o anları anlattı.

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