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İsviçreli savcılar FIFA Başkanı Infantino suçsuz olduğuna karar verdi

İsviçre'de ülkenin eski başsavcısı ile yaptığı görüşmeler nedeniyle soruşturma açılan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun suçsuz olduğuna karar verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 22:59
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İsviçreli savcılar FIFA Başkanı Infantino suçsuz olduğuna karar verdi

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre İsviçre savcıları, Infantino'nun ülkenin eski başsavcısı ile görüşmeleri ilgili olarak cezai soruşturmayı sonlandırdı.

Açıklamada, "Infantino, FIFA'yı soruşturan İsviçre savcılarıyla ilişkilerinde her zaman kesinlikle doğru ve hukuka uygun hareket etmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yaptığı açıklamada, Infantino, "Bu benim için, yeni FIFA için ve adalet adına tam ve açık bir zaferdir." sözlerini kullandı.

İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile buluştuğu iddia edilen Infantino'ya yöneltilen suçlamalar arasında, masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla Surinam'dan Cenevre'ye gitmenin de bulunduğu paylaşıldı.

Infantino ile Başsavcı Lauber arasındaki ilişkiyi incelemek için İsviçre'de 3 yıl önce soruşturma başlatılmıştı.

Temmuz 2020'de istifa eden Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.

Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçilmişti.

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