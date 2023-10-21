Zaniolo sahada

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo, Milli Takım kampındayken birçok oyuncuyla birlikte bahis şoku yaşamıştı. Zor durumda kalmaması için Milli Takım kampından gönderilen 24 yaşındaki futbolcu, Nicolo Fagioli, Sandro Tonali gibi isimlerle birlikte soruşturmadan geçmişti. Diğer oyuncular suçlarını itiraf ederken Zaniolo ise sadece blackjack ve poker oynadığını belirtmişti. Hakkındaki suçlamalarda şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Zaniolo'ya Aston Villa da ilk günden beri büyük bir destek vermişti.

OYNAMASINDA SAKINCA YOK

Milli Takım'dan döndüğünden bu yana Aston Villa ile idmanlara çıkan Nicolo Zaniolo hakkında bir açıklama yaptı. İngiliz ekibi, Zaniolo'nun İtalyan Futbol Federasyonu ve ilgili makamların yasa dışı faaliyeti iddialarına ilişkin yaptıkları soruşturmaya yardımcı olduğunu belirtti. Zaniolo, Unai Emery'nin şans vermesi halinde yarınki West Ham United maçında forma giyebilir. Emery bugün Zaniolo ile görüşecek. Mental olarak güçlü görürse belli bölümde şans tanıması bekleniyor. Soruşturması ise devam ediyor.

İSMİ HİÇ GEÇMEDİ

La Gazzetta dello Sport önceki gün yaptığı haberde Nicolo Zaniolo'nun futbol maçlarında hiç bahis yapmadığını yazdı. Haberde soruşturmada bahis oynadıklarını iddia eden Tonali ve Fagioli de Zaniolo'nun ismini vermedi.

Zaniolo, Galatasaray formasıyla 12 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı. Aston Vila'da 9 maçat henüz skora etki edemedi.