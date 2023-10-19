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San Marino için tarihi an! 2 yıl sonra gol attılar...

Son dakika futbol haberleri... San Marino taraflı ya da tarafsız futbolda en dikkat çeken ülkelerden bir tanesi... Çoğunlukla farklı mağlubiyetler alan ülke takımı, bırakın galibiyeti gol bile bulamıyorlardı. Ancak son oynadıkları maçta bunu başardılar ve attıkları gol sonrası şampiyon olmuş gibi sevindiler. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 16:34 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 16:40
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San Marino için tarihi an! 2 yıl sonra gol attılar...

Milli takımlar düzeyinde aldığı sonuçlarla dikkat çeken San Marino, Danimarka'ya attığı golle 2 yıl aranın ardından fileleri sarsmıştı. Peki, San Marino tarihi boyunca hangi ülkere gol attı? İlk resmi maçını 1990 yılında oynayan ve İsviçre'ye 4-0 yenilen San Marino, tarihindeki tek galibiyetini ise 2004 yılında Lihtenştayn ile oynanan dostluk maçında 1-0'lık skorla almıştı. San Marino'nun tarihinde gol attığı ülkeler şu şekilde...

17 Ekim 2023: San Marino 1-2 Danimarka (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

18 Kasım 2022: Saint Lucia 1-1 San Marino (Dostluk maçı)

25 Mart 2022: San Marino 1-2 Litvanya (Dostluk maçı)

5 Eylül 2021: San Marino 1-7 Polonya (Dünya Kupası Elemeleri)

1 Haziran 2021: Kosova 4-1 San Marino (Dostluk maçı)

16 Kasım 2019: San Marino 1-3 Kazakistan (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

4 Eylül 2017: Azerbaycan 5-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)

11 Ekim 2016: Norveç 4-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)

8 Eylül 2015: Litvanya 2-1 San Marino (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

10 Eylül 2013: San Marino 1-5 Polonya (Dünya Kupası Elemeleri)

14 Ağustos 2012: San Marino 2-3 Malta (Dostluk maçı)

11 Ekim 2008: San Marino 1-3 Slovakya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

17 Ekim 2007: San Marino 1-2 Galler (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

7 Şubat 2007: San Marino 1-2 İrlanda (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

4 Haziran 2005: San Marino 1-3 Bosna Hersek (Dünya Kupası Elemeleri)

30 Mart 2005: San Marino 1-2 Belçika (Dünya Kupası Elemeleri)

28 Nisan 2004: San Marino 1-0 Lihtenştayn (Dostluk maçı)

20 Ağustos 2003: Lihtenştayn 2-2 San Marino (Dostluk maçı)

6 Haziran 2001: San Marino 1-4 Belçika (Dünya Kupası Elemeleri)

25 Nisan 2001: Letonya 1-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)

28 Şubat 2001: Belçika 10-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)

14 Ekim 1998: San Marino 1-4 Avusturya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

11 Ekim 1995: San Marino 1-3 Faroe Adaları (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

14 Aralık 1994: Finlandiya 4-1 San Marino (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

17 Kasım 1993: San Marino 1-7 İngiltere (Dünya Kupası Elemeleri)

İkinci gol | 28 Ekim 1992: Türkiye 4-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)

İlk gol | 27 Mart 1991: San Marino 1-3 Romanya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

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