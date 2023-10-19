San Marino için tarihi an! 2 yıl sonra gol attılar...

Milli takımlar düzeyinde aldığı sonuçlarla dikkat çeken San Marino, Danimarka'ya attığı golle 2 yıl aranın ardından fileleri sarsmıştı. Peki, San Marino tarihi boyunca hangi ülkere gol attı? İlk resmi maçını 1990 yılında oynayan ve İsviçre'ye 4-0 yenilen San Marino, tarihindeki tek galibiyetini ise 2004 yılında Lihtenştayn ile oynanan dostluk maçında 1-0'lık skorla almıştı. San Marino'nun tarihinde gol attığı ülkeler şu şekilde...

17 Ekim 2023: San Marino 1-2 Danimarka (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

18 Kasım 2022: Saint Lucia 1-1 San Marino (Dostluk maçı)

25 Mart 2022: San Marino 1-2 Litvanya (Dostluk maçı)

5 Eylül 2021: San Marino 1-7 Polonya (Dünya Kupası Elemeleri)

1 Haziran 2021: Kosova 4-1 San Marino (Dostluk maçı)

16 Kasım 2019: San Marino 1-3 Kazakistan (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

4 Eylül 2017: Azerbaycan 5-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)

11 Ekim 2016: Norveç 4-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)

8 Eylül 2015: Litvanya 2-1 San Marino (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

10 Eylül 2013: San Marino 1-5 Polonya (Dünya Kupası Elemeleri)

14 Ağustos 2012: San Marino 2-3 Malta (Dostluk maçı)

11 Ekim 2008: San Marino 1-3 Slovakya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

17 Ekim 2007: San Marino 1-2 Galler (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

7 Şubat 2007: San Marino 1-2 İrlanda (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

4 Haziran 2005: San Marino 1-3 Bosna Hersek (Dünya Kupası Elemeleri)

30 Mart 2005: San Marino 1-2 Belçika (Dünya Kupası Elemeleri)

28 Nisan 2004: San Marino 1-0 Lihtenştayn (Dostluk maçı)

20 Ağustos 2003: Lihtenştayn 2-2 San Marino (Dostluk maçı)

6 Haziran 2001: San Marino 1-4 Belçika (Dünya Kupası Elemeleri)

25 Nisan 2001: Letonya 1-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)

28 Şubat 2001: Belçika 10-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)

14 Ekim 1998: San Marino 1-4 Avusturya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

11 Ekim 1995: San Marino 1-3 Faroe Adaları (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

14 Aralık 1994: Finlandiya 4-1 San Marino (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

17 Kasım 1993: San Marino 1-7 İngiltere (Dünya Kupası Elemeleri)

İkinci gol | 28 Ekim 1992: Türkiye 4-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)

İlk gol | 27 Mart 1991: San Marino 1-3 Romanya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)