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Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo'ya büyük şok

Dünyada 2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu. Listede geçen yıl ilk sırada bulunan Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı büyük düşüş dikkat çekti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 19:52
Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo'ya büyük şok

Dünyada en çok kazanan sporcuların listesi açıklandı.

Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo'ya büyük şok

Listede bazı sürprizler de yaşandı.

Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo'ya büyük şok

Açıklanan listede bazı sürpriz isimler yer alırken Cristiano Ronaldo büyük düşüş yaşadı.

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