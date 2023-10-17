Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo'ya büyük şok

Dünyada en çok kazanan sporcuların listesi açıklandı.
Dünyada en çok kazanan sporcuların listesi açıklandı.
Listede bazı sürprizler de yaşandı.
Açıklanan listede bazı sürpriz isimler yer alırken Cristiano Ronaldo büyük düşüş yaşadı.
İŞTE LİSTEDE YER ALAN İLK 10 İSİM:
10. Max Verstappen (F1)
9. Kylian Mbappe (futbol)
8. Simone Biles (jimnastik)
7. Lewis Hamilton (F1)
6. Mikaela Shiffrin (kayak)
5. Megan Rapinoe (futbol / emekli)
4. Giannis Antetokounmpo (basketbol)
3. Alex Morgan (futbol)
2. LeBron James (basketbol)
1. Lionel Messi (futbol)
Geçen yıl ilk sırada yer alan Cristiano Ronaldo, bu sene 27. sırada kendine yer buldu.