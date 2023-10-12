PORTEKİZ SLOVAKYA maçı hangi kanalda? Portekiz - Slovakya maçı ne zaman?

Portekiz - Slovakya maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Portekiz sahasında Slovakya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Portekiz - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Slovakya maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.