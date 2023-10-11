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Türkiye maçı öncesi Hırvatistan'a sakatlık şoku

Son dakika spor haberleri... EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim Perşembe günü Türkiye'yi ağırlayacak olan Hırvatistan'ın aday kadrosunda bulunan forvetler Andrej Kramaric ve Bruno Petkovic, maçta görev yapamayacak. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 15:45
Türkiye maçı öncesi Hırvatistan'a sakatlık şoku

O İKİ İSİM KADRODA YOK

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftasında 12 Ekim Perşembe günü Türkiye'yi ağırlayacak olan Hırvatistan'da forvetler Andrej Kramaric ve Bruno Petkovic, maçta forma giyemeyecek.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aday kadroda bulunan forvet Andrej Kramaric'in Türkiye'ye karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Paylaşımda, "Hırvat forvet Andrej Kramaric, kas sakatlığı nedeniyle ekim ayında Türkiye ve Galler'e karşı oynanacak EURO 2024 eleme maçlarını kaçıracak. Kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer forvet Bruno Petkovic'in durumu hakkında ise Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "İyileşmek için elinden geleni yaptı ama biz onu zorlamayacağız." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında 12 Ekim Perşembe günü deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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