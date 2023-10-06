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David Beckham krampon fırlatma olayını anlattı! "Alex Ferguson..."

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, Sir Alex Ferguson ile Manchester United'da yaşadığı krampon krizinin nedenini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 10:04
David Beckham krampon fırlatma olayını anlattı! "Alex Ferguson..."

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham yıllar sonra Sir Alex Ferguson ile arasında geçen krampon fırlatma olayını açıkladı.

Dijital platformda yaşanan krize ve tecrübeli hocanın neden sinirlendiğine açıklık getiren Beckham, "Soyunma odasına girmiştik ve Ferguson çok öfkeliydi. Bunu yüzünden görebiliyordum. Onu bu şekilde gördüğünüzde yanında olmak istemezsiniz. Öfkeli bir şekilde bir şeyler söylüyordu. Ona döndüm ve 'Hayır' dedim, sonra da ağzımdan küfür çıktı. Yüzünün nasıl değiştiğini fark ettim ve o an, 'Kahretsin, gerçekten bunu söylememeliydim!' dedim." ifadelerini kullandı.

Old Trafford ve Manchester United günlerin hakkında konuşan eski yıldız oyuncu, "Orası benim evimdi. Ferguson ile ilişkim her zaman çok özeldi. Çok güzel anlarımız oldu ve onu hala çok seviyorum." dedi.

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